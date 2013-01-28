«Укравтодор» в 2013 году продолжит работы на строительстве моста через Днепр в Запорожье

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в 2013 году продолжить работы по строительству автомагистрали с мостами через Днепр в Запорожье.

Об этом УНИАН сообщили в «Укравтодоре».

Кроме того, в планах на 2013 год продолжение работ по строительству обходных дорог в Днепропетровске (вторая очередь) и Донецке (четвертая очередь), Лубнах, Симферополе, Севастополе и Мелитополе, а также автодорог Донецк-Луганск, Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Николаев-Херсон.

Кроме того, «Укравтодор» планирует отремонтировать за средства кредита международных финансовых организаций дороги Борисполь-Лубны-Полтава, а также автодороги на подходах к Киеву со стороны Житомира, Ковеля, Овруча, Одессы, Чернигова и Обухова.

«Укравтодор» не уточняет протяженность дорог, которые планирует построить и отремонтировать в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в 2012 году открыл движение на 1601 км отремонтированных и построенных дорог. По итогам 2011 года «Укравтодор» увеличил ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

Напомним, проект строительства автотранспортного мостового перехода в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Согласно проекту возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет.

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году, в августе 2011 года — что первую очередь сдадут в начале 2013 года, в октябре 2012 года - что мост через Днепр в Запорожье будет полностью введен в эксплуатацию в 2013 году.

В декабре 2012 году Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн, которые, как планировалось, позволят направить 2,25 млрд грн на строительство моста через Днепр в Запорожье.

Справка УНИАН. «Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

В 2010 году «Укравтодор» увеличил ввод построенных и отремонтированных автодорог в 10 раз — до 973 км. В 2009 году было открыто движение на 92 км дорог.