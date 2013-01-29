Вице-премьер-министр Вилкул представил нового гендиректора «Укрзализныци»

Вице-премьер-министр Александр Вилкул представил коллективу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») нового генерального директора Сергея Болоболина.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе представления А. Вилкул отметил, в частности, необходимость дальнейшего развития железных дорог, роста грузопотоков и увеличения транзита.

Министр инфраструктуры Владимир Козак отметил, что новый гендиректор «Укрзализныци» должен завоевать доверие коллектива и обеспечить социальную защиту железнодорожников.

В свою очередь С.Болоболин отметил, что «Укрзализныце» предстоит решение актуальных вопросов обновления подвижного состава, увеличения объемов перевозок, в том числе транзитных, а также эффективного использования имеющихся основных фондов путем технической модернизации и использования новейших технологий.

Как сообщал УНИАН, С Болоболин ранее занимал должность первого заместителя генерального директора «Укрзализныци».

С.Болоболин родился в 1961 г. в Саратовской области. В 1985 г. окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность начал на станции Ясиноватая, где через два года после окончания института (1987) стал главным инженером.

С 1991 г. по 2000 г. работал начальником ст. Ясиноватая. В 2001-2006 гг. - заместитель начальника Донецкой железной дороги (ДЖД) по перевозкам. С 2006 г. по 2008 г. - начальник Одесской железной дороги, в 2008-2011 гг. - первый замначальника ДЖД, с апреля 2011 г. - первый заместитель гендиректора «Укрзализныци».

Напомним, 26 декабря 2012 года Кабмин освободил от должности гендиректора «Укрзализныци» Владимира Козака, который был назначен министром инфраструктуры Украины.