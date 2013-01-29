Порты Украины в 2012 году сохранили перевалку грузов на уровне 161 млн тонн

Государственные и частные порты Украины в 2012 году переработали 160,641 млн тонн грузов - на 0,62% меньше, чем в 2011 году. Об этом сообщает Госстат.

Согласно сообщению, в частности, в 2012 году морские порты Украины всех форм собственности перевалили 153,967 млн тонн грузов - на 0,7% меньше, чем годом ранее.

При этом перевалка морскими портами экспортных грузов выросла на 14,1% - до 96,848 млн тонн, перевалка импортных грузов сократилась на 15,1% - до 16,494 млн тонн, перевалка транзитных грузов сократилась на 18,5% - до 38,781 млн тонн, перевалка грузов во внутреннем сообщении сократилась на 41,3% - до 1,844 млн тонн.

В то же время, речные порты Украины в 2012 году перевалили 6,674 млн тонн грузов - на 1,2% больше, чем в 2011 году.

При этом перевалка речными портами экспортных грузов выросла на 27,8% - до 1,409 млн тонн, перевалка импортных грузов увеличилась на 29,3% - до 0,355 млн тонн. Перевалка транзитных грузов сократилась на 87,8% - до 2,1 тыс. тонн, перевалка грузов во внутреннем сообщении сократилась на 5,6% - до 4,908 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 18 государственных морских портов в 2012 году переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных, 64,8 млн тонн экспортных и 9,36 млн тонн импортных грузов.

Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 21,4%, до 7,8 млн тонн.