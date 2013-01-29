ПЖД в 2012 году выявила 1265 поврежденных вагонов

В 2012 году работники Приднепровской железной дороги (ПЖД) выявили 1265 поврежденных вагонов - на 27 вагонов больше, чем в 2011 году.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, 1244 поврежденных вагона было выявлено на подъездных путях промышленных предприятий и портов.

Денежные поступления за поврежденные вагоны составили 5,48 млн грн.

Основной причиной повреждений вагонов остаются нарушения нормативов при выполнении грузовых операций и маневровой работы.

Так, при выгрузке повреждено 43% вагонов, при нагрузке - 12%, из-за схода вагонов с рельсов - 29%.

При выгрузке в портах наибольший ущерб нанесен вагонам в Керченском морском торговом порту - 80 вагонов (из них 72 грейфером), в Бердянском МТП - 39 вагонов (7 грейфером), в Феодосийском МТП - 22 вагона (2 грейфером).

Из промышленных предприятий наибольшее количество поврежденных вагонов работники ПЖД выявили на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - 525 вагонов (в 2011 году 358), ОАО «Интерпайп НТЗ» - 60, ОАО «Днепродзержинский металлургический комбинат им. Дзержинского» - 36, ПАО «Евраз ДМЗ им.Петровского» - 25 вагонов.

Средняя себестоимость ремонта одного поврежденного вагона составила 4162 грн - на 6% больше, чем годом ранее.

В течение 2012 года работники ПЖД провели 1965 проверок, закрыли до устранения замечаний 164 стрелочных перевода, 113 подъездных путей, 73 грейферных крана, 20 вагоноопрокидывателей, которые не соответствовали требованиям ГОСТа.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году отремонтировала в специализированных вагоноремонтных депо 11,748 тыс. грузовых полувагонов - на 0,5% больше, чем было запланировано.

Приднепровская железная дорога в 2012 году перевезла 115,331 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем по итогам 2011 года. В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.