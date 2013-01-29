Станцию метро «Теремки» могут открыть на три месяца позже из-за проблем с финансированием

Введение в эксплуатацию станции столичного метро «Теремки» могут отложить на три месяца, то есть ко Дню Независимости, из-за проблем с финансированием.

Как пишет муниципальная газета “Хрещатик”, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов в прямом эфире телеканала «Київ».

Главная причина, по его словам, - проблемы с финансированием.

«Очень важные вопросы - объем и время финансирования. У нас есть два варианта по введению станции в эксплуатацию. Первый, который был для нас особенно приятным, - это подарок Киеву ко Дню города уже полностью работающей не только станции, но и всей линии. И второй вариант - это может быть, например, День Независимости. Это реальные даты, и мы все делаем для того, правительство нам в этом помогает, чтобы мы могли профинансировать в полном объеме данный проект», - отметил он.

По словам А.Попова, строительство одной станции и прокладка 1200 метров путей на сегодняшний день стоит до 800 млн грн.

В то же время А.Попов заявил, что, с другой стороны, этот год для развития столичного метрополитена будет историческим.

“Я убежден, что мы начнем во второй половине года строительство четвертой ветви метрополитена, то есть метро на Троещину. И еще есть амбиция, чтобы мы начали строительство станции «Львівська брама». Я уже говорил о том, что строительство этого выхода займет, минимум, около 2 лет. Кроме того, мы начинаем разрабатывать проектную документацию для метро на Виноградарь, и планируем некоторые другие направления. Я думаю, что этот год будет для развития метрополитена очень интересным», - уверен председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2012 года руководитель КП «Киевметрострой» Владимир Петренко сообщил, что введение в эксплуатацию станции метро «Теремки» в Киеве откладывается приблизительно на полгода - с декабря 2012 года на май 2013 года.

В конце декабря прошлого года А.Попов сказал, что, несмотря на сложности, связанные с формированием городского бюджета, строительство станции метро «Теремки» не будут останавливать и сдадут объект ко Дню города.