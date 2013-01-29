На ж/д вокзале Симферополя открыт пешеходный переход и пригородный кассовый павильон

Во вторник, 29 января, на железнодорожном вокзале Симферополя открыт пешеходный переход над путями (конкорс) и пригородный кассовый павильон.

Как передает корреспондент УНИАН, конкорс соединил 1-ю пассажирскую платформу вокзала с 5-й и 6-й, которые предназначены для приема электропоездов.

«Железнодорожный вокзал — ворота Крыма. Важно, чтобы он был удобным, современным и благоустроенным», - отметил на церемонии открытия конкорса вице-премьер Совета министров Крыма Валерий Пальчук.

«Мы хотели разграничить пассажирское и пригородное движение. Не всегда удобно "дальнему" пассажиру, когда сталкиваются потоки», - отметил начальник Приднепровской железной дороги (ПЖД) Игорь Гладких.

Строительство началось в 2012 году во исполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича о модернизации инфраструктуры пригородного железнодорожного узла Симферополя. Данный проект обошелся ПЖД в 34 млн грн.

Длина перехода - 100 метров, ширина — 8,7 м, металлические конструкции размещены над путями на высоте 8 метров.

Конкорс оснащен 4 эскалаторами общего пользования и 3 лифтами - для людей с ограниченными физическими возможностями.

В кассовом павильоне площадью 340 кв. м размещается справочное бюро и 4 кассы, из них одна - для обслуживания инвалидов.