Одной из главных задач «Укрзализныци» станет увеличение прибыльности - гендиректор

Главными задачами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») станет эффективное использование имеющихся ресурсов и увеличение прибыльности предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время представления коллективу «Укрзализныци» заявил новый генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин.

«Главной задачей считаю эффективное использование имеющихся ресурсов - основных фондов, технических средств, путем внедрения новых технологий, укрепления дисциплины и увеличения прибыльности государственного предприятия. Работа в этом направлении позволит сохранить коллективы железных дорог и социальные гарантии», - сказал он.

По словам С. Болоболина, железным дорогам предстоит решить целый ряд серьезных задач, в частности, обновления подвижного состава, тягового парка и увеличения объемов перевозок, в том числе транзитных.

«В этом мы надеемся на помощь правительства, которое знает и понимает проблемы железнодорожной отрасли», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января вице-премьер-министр Александр Вилкул представил коллективу «Укрзализныци» нового генерального директора С.Болоболина. В ходе представления А. Вилкул отметил, в частности, необходимость дальнейшего развития железных дорог, роста грузопотоков и увеличения транзита.

С Болоболин ранее занимал должность первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» и сменил на должности гендиректора “Укрзализныци” Владимира Козака, назначенного министром инфраструктуры.