На свалку возле «Борисполя» подали иск: привлекает птиц, угрожающих безопасности полетов

Государственная авиационная служба подала иск об обязательстве прекратить хозяйственную деятельность к компании «Эко-Сервис», которая на основании договора аренды использует полигон твердых бытовых отходов, расположенный на расстоянии 2 км от Международного аэропорта «Борисполь».

Как говорится в сообщении Госавиаслужбы, на полигоне «Эко-Сервиса» наблюдается массовое скопление птиц.

«Свалка находится в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Борисполь». Направление миграции птиц проходит через взлетно-посадочную полосу аэропорта «Борисполь» на высоте около 100 метров. В 2012 году в аэропорту «Борисполь» произошло 6 столкновений воздушных судов с птицами», - сообщает Госавиаслужба.

Ведомство отмечает, что в течение 2011-2012 годов Госавиаслужба неоднократно обращалась в местные органы власти с вопросом о закрытии или переносе свалки, используемой компанией «Эко-Сервис». Однако вопрос функционирования свалки органами местной власти не решен и остается реальной угрозой безопасности полетов в аэропорту «Борисполь».

Иск Госавиаслужбы будет рассматриваться в Хозяйственном суде Киевской области 30 января.

Справка УНИАН. Воздушный кодекс Украины определяет, что на расстоянии до 15 км от границ аэродрома запрещается открытое складирование пищевых отходов, размещение свалок, строительство или развитие сооружений, способствующих массовому скоплению птиц, которые могут создавать угрозу для воздушного движения.

Аналогичную норму о запрете свалок в 15-километровых зонах от границ аэродрома содержит Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденное постановлением Кабмина 29 марта 2002 года.