Украинцы меняют традиционные туристические направления

В 2012 году количество украинцев, выехавших на отдых в Египет и Турцию, сократилось по сравнению с 2011 годом, в то время как количество выехавших в Грецию, Кипр и ОАЭ украинцев возросло.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Данные не учитывают цель поездки.

В частности, в 2012 году количество украинцев, выехавших в традиционных туристических направлениях, в частности в Египет, сократилось на 3,23% по сравнению с 2011 годом — до 300 тыс. человек, в Турцию — на 8,8%, до 598 тыс. человек.

При этом Госпогранслужба сообщает, что количество выехавших в 2012 году в Тунис украинцев сократилось в 10 раз — до 200 человек, выехавших в Таиланд — на 8%, до 23 тыс. человек.

В то же время количество украинцев, выехавших в ОАЭ в 2012 году, выросло на 33,3%, до 152 тыс. человек, в Грецию — на 23,76%, до 125 тыс. человек, на Кипр — на 17,39%, до 27 тыс. человек, в Болгарию — на 12,77%, до 53 тыс. человек, в Черногорию — на 8,33%, до 39 тыс. человек, в Израиль — на 2,88%, до 143 тыс. человек.