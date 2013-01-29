«Борисполь» увеличит количество киосков для саморегистрации в терминале «D»

Международный аэропорт «Борисполь» планирует установить в терминале «D» еще 4 киоска для саморегистрации CUSS (англ. Common Use Self Service), увеличив, таким образом, их количество до 6, сообщили УНИАН в аэропорту.

Кроме того, аэропорт планирует установить в терминале «D» 2 стойки для автоматической регистрации багажа.

По информации аэропорта, с начала 2013 года киосками саморегистрации, установленными в терминале «D» международного аэропорта «Борисполь», воспользовались 3786 пассажиров.

На сегодня эти киоски обслуживают пассажиров авиакомпаний KLM, Air France, Lufthansa и Austrian Airlines.

Ведутся переговоры по привлечению к использованию киосков других ведущих авиаперевозчиков.

Как сообщал УНИАН, киоски самостоятельной регистрации пассажиров CUSS были установлены в терминале «D» в 2012 году.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.