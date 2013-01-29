«АэроСвит» откроет продажи на дальнемагистральные рейсы Киев–Нью-Йорк и Киев–Пекин

Авиакомпания «АэроСвит» намерена открыть продажи билетов на дальнемагистральные рейсы на период летней навигации 2013 года на линиях Киев–Нью-Йорк и Киев–Пекин.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, продажи будут открыты на рейсы Киев–Нью-Йорк, которые будут осуществляться с начала апреля 2013 года, на рейсы Киев–Пекин — после утверждения графика полетов по этому маршруту.

В феврале-марте 2013 года "АэроСвит" будет выполнять отдельные рейсы в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок с учетом загрузки и необходимости вывоза пассажиров.

Согласно программе реструктуризации, "АэроСвит" сосредоточит свою деятельность на обслуживании действующей дальнемагистральной сети полетов с ее последующим расширением, а также на перевозке пассажиров среднемагистральными и внутренними рейсами авиакомпаний-партнеров.

С февраля 2013 года "АэроСвит" приостанавливает выполнение среднемагистральных и региональных рейсов. В частности, оперирование на внутриукраинских линиях Киев–Ивано-Франковск и Киев–Днепропетровск с февраля возобновит компания "Днеправиа".

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.