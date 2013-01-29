Укртрансинспекция открыла пункт выдачи разрешений в Херсонской области

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) открыла пункт выдачи разрешений на международные автоперевозки в Херсонской области.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, пункт выдачи разрешений находится в Скадовске и будет работать в соответствии с расписанием движения паромов.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.