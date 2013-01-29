«АэроСвит» оптимизирует парк самолетов

Авиакомпания «АэроСвит» намерена оптимизировать свой парк самолетов в соответствии с новой программой полетов.

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

В частности, 28 января "АэроСвит" вернула лизингодателю дальнемагистральный самолет Boeing 767-300-ER, который был наиболее старым судном в дальнемагистральном парке перевозчика и наиболее дорогостоящим по условиям лизинга.

На сегодняшний день в составе дальнемагистрального флота компании остаются семь Boeing 767.

Кроме того, в «АэроСвите» сообщили, что авиакомпания поэтапно вернет лизингодателям среднемагистральные самолеты Boeing 737.

Как сообщал УНИАН, «АэроСвит» намерен открыть продажи на дальнемагистральные рейсы на период летней навигации 2013 года на линиях Киев-Нью-Йорк и Киев-Пекин.

В феврале-марте 2013 года "АэроСвит" будет выполнять отдельные рейсы в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок с учетом загрузки и необходимости вывоза пассажиров.

С февраля 2013 года "АэроСвит" приостанавливает выполнение среднемагистральных и региональных рейсов.

В частности, оперирование на внутриукраинских линиях Киев-Ивано-Франковск и Киев—Днепропетровск с февраля возобновит компания "Днеправиа".

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.