Toyota отзывает рекордное за последний год число автомобилей

Toyota заявила о начале отзывной кампании автомобилей Corolla, Corolla Matrix и Lexus IS, об этом сообщает Usa Today.

Всего в США будет отозвано более миллиона автомобилей, что станет самым крупным отзывом за последний год.

Около 752000 машин Corolla и Corolla Matrix выпуска 2003 и 2004 годов будут отозваны из-за неисправности блока управления подушкой безопасности. Это может привести к самопроизвольному раскрытию подушек безопасности и самонатяжению ремней.

Более 270000 автомобилей модели Lexus IS с 2006 по 2012 год выпуска отзываются для проверки исправности передних дворников.

Владельцы указанных моделей получат письмо с указаниями о доставке транспортных средств дилерами для бесплатного ремонта.

Ранее стало известно, что компания Toyota в минувшем 2012 году смогла вернуть себе звание лидера мировой автомобильной промышленности, обойдя своего основного конкурента General Motors. По данным Toyota, компания в совокупности с дочерними марками реализовала в 2012 году 9,75 млн машин во всем мире, что оказалось выше прошлогоднего результата на 23%. В 2013 году руководство Toyota рассчитывает достичь отметки продаж в 9,91 млн автомобилей, передает Газета.RU.