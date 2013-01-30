«Укрзализныця» до апреля завершит распределение депо по типу работ

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена до апреля завершить распределение вагонных депо по типу работ, которые в них проводятся.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Олег Мотин, распределение депо поможет четко определить, какие суммы тратятся на ремонт и сколько должно быть заложено в тарифе на эксплуатацию подвижного состава.

По словам О.Мотина, в ходе реорганизации выделят 20 депо, которые будут заниматься только эксплуатацией подвижного состава. Кроме того, некоторые депо будут разделены на две части – ремонтную и эксплуатационную. В связи с этим общее количество вагонных депо вырастет с 49 до 53. В частности, будут разделены депо Нижнеднепровск-Узел, Коростень, Знаменка, Жмеринка, Батуринское, Купянск, Иловайск.

В то же время некоторые депо, отвечающие за эксплуатацию, будут укрупнены.

Также продолжается закрепление ремонтных депо за предприятиями, на балансе которых находятся вагоны.

В список депо, закрепленных за отдельными предприятиями, вошли ремонтные депо Жмеринка и Дрогобыч (Стрыйский вагоноремонтный завод), а также Здолбунов и им. Т.Шевченко (ГП «Укррефтранс»).

За Дарницким вагоноремонтным заводом закрепили депо Красноармейск, Ясиноватая и Батуринское, за ГП «Укрспецвагон» - Дебальцево-Сортировочное, Нижнеднепровск-Узел, Мудреная и Пятихатки, а за УГЦТС «Лиски» - Запорожье-Левое, Шепетовка и Казатин.

Кроме того, в отдельную новую группу выделено шесть депо, которые будут заниматься ремонтом и эксплуатацией специальной железнодорожной техники - машин путевого, энергетического хозяйств, пожарных поездов. В эту группу войдут депо Красный Лиман, Джанкой, Конотоп, Клепаров, Херсон, Основа.

В то же время, количество линейных предприятий, которые будут специализироваться на ремонте частных вагонов, не изменилось и составляет 14 предприятий.

Напомним, в конце 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины определила, что базовыми ремонтными депо для государственных компаний, на баланс которых передали грузовые полувагоны украинских железных дорог, будут вагоноремонтные депо Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье Левое и Джанкой.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.