Скоростные поезда Skoda к лету запустят до Симферополя

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует в летнем расписании 2013 года запустить до Симферополя скоростные двухэтажные электропоезда категории «Интерсити+» производства Skoda из Днепропетровска, Харькова и Донецка.

Об этом ПЖД сообщает со ссылкой на начальника ПЖД Игоря Гладких.

«Планируем ввести их уже в мае этого года - на новый летний график. Они соединят Симферополь с городами-миллионниками - Днепропетровском, Донецком и Харьковом», - сказал он.

По словам И.Гладких, ПЖД планирует, что из Днепропетровска в Крым электропоезд будет ехать 5 часов, из Донецка - около за 6,5 часа, из Харькова — 6 часов 45 минут.

Экспериментальный рейс межрегионального скоростного двухэтажного электропоезда категории «Интерсити+» производства Skoda на маршруте Харьков – Симферополь – Днепропетровск был выполнен 29 января.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2012 года ПЖД заявила о планах запустить к лету 2013 года скоростной поезд корейского производства класса «Интерсити+» из Днепропетровска в Крым.

Справка УНИАН. Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.