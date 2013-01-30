ПЖД направит на путевые работы почти 351 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует в 2013 году направить на ремонтно-путевые работы 350,48 млн грн.

Как сообщает ПЖД, в частности, в 2013 году планируется модернизировать 43,1 км пути, капитально отремонтировать 83,6 км, провести средний ремонт на 110 км, комплексно-оздоровительный — на 18 км пути.

Кроме того, запланировано обновить или отремонтировать 95 комплектов стрелочных переводов.

В 2013 году основные работы будут сосредоточены на направлениях Лозовая — Симферополь, Пятихатки — Чаплино, Остряково — Евпатория, Пятихатки — Кривой Рог-Главный, Кривой Рог — Камыш-Заря, Верховцево — Долинская, Воскобойня — Красноармейск, Джанкой — Керчь.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году направила на работы по ремонту и модернизации путевого хозяйства 594,2 млн грн, в том числе на капитальный ремонт инженерных сооружений 20,4 млн грн, на капремонт земляного полотна – 10,8 млн грн.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.