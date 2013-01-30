Железные дороги в 2012 году перевыполнили план по капремонту инженерных сооружений

Железные дороги в 2012 году выполнили план по капитальному ремонту инженерных сооружений, мостов и тоннелей на 101%, и устранили дефектность 63 искусственных сооружений.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), это позволило отменить 17 предупреждений об ограничении скорости и увеличить пропускную способность.

Работы выполнялись согласно «Отраслевой программе повышения эксплуатационной надежности и долговечности инженерных сооружений железных дорог Украины на 2011-2020 годы».

Справка УНИАН. На балансе железных дорог Украины 19 416 искусственных сооружений развернутой длиной 623 тыс. пог. м.

В частности, эксплуатируются 7 824 железнодорожных моста (внеклассные - 34; железнодорожные большие - 270; железнодорожные средние и малые мосты - 7 126; железнодорожные временные - 86) и 289 пешеходных мостов.

К железнодорожной инфраструктуры принадлежит 44 тоннеля (развернутой длиной 18 тыс пог. М), из них 30 ед. эксплуатируются на Львовской железной дороге (ЛЖД), 4 - на Донецкой дороге (ДЖД), 7 - на Приднепровской (ПЖД), 2 на Южной (ЮЖД) и 1 - на Юго-Западной (ЮЗЖД).

Только 6 из 44 железнодорожных тоннелей - двухпутные.

Общая протяженность земляного полотна железных дорог Украины составляет 21947 км, из них с конструктивными дефектами - 504 км. Протяженность земляного полотна, подверженного деформациям - 772,7 км.