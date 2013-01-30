ДЖД в 2012 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении на 3,3%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году в дальнем сообщении перевезла 10,056 млн пассажиров — на 3,32% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает УНИАН пресс-служба дороги, в 2012 году дорога отправила в дальнем сообщении 15693 поезда, средняя дальность поездки составила 174 км.

При этом убытки ДЖД от пассажирских перевозок дальнего следования в 2012 году составили 390,3 млн грн — на 3,8% больше, чем в 2011 году.

Покрытие расходов доходами составило 58,2%.

ДЖД отмечает, что дорога несла убытки даже от поездов, которые пользуются спросом.

В частности, убыток от поезда №47/48 сообщением Донецк—Севастополь составил 17,8 млн грн, то есть доход от поезда получен в размере 34,9 млн грн, а эксплуатационные расходы составили 52,8 млн грн.

Убыток от поезда №69/70 сообщением Мариуполь—Донецк—Львов составил 34,6 млн грн, от поезда №125/126 Луганск—Киев - 48 млн грн.

Кроме того, ДЖД сообщает, что в 2012 году дорога перевезла в дальнем сообщении пассажиров льготных категорий на сумму 22,183 млн грн.

Компенсация за эти перевозки получена в размере 6,658 млн грн, или около 30% от суммы предоставленных услуг.

В частности, компенсация от Донецкой ОГА составила 3,551 млн грн при выполненных перевозках на сумму 6,105 млн грн, от Луганской ОГА — 1,409 млн грн при перевозках на 2,035 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2011 году в дальнем сообщении перевезла 10,401 млн пассажиров — на 0,6% больше, чем годом ранее.

ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долл.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.