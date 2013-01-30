ИнАУ считает непрозрачной процедуру определения администратора персональных и перенесенных номеров

Процедура определения уполномоченного по осуществлению технического администрирования персональных и перенесенных номеров (Администратора), согласно проекту Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров, принятого Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), является непрозрачной и необъективной и вызывает обеспокоенность на рынке телекоммуникаций.

Об этом говорится в открытом письме Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), направленном в адрес главы НКРСИ, которым располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что процедура определения Администратора, в части приема заявлений от организаций о намерении осуществлять централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров, должна составлять не менее шести месяцев, в то время как положением установлен максимальный срок, на протяжении которого принимаются заявления, всего 20 дней. Кроме того, ИнАУ считает, что на заседание НКРСИ, где рассматриваются конкурсные предложения, должны приглашаться не только организации-претенденты, но и заинтересованные представители общественных организаций.

Также в ИнАУ считают дискриминационным то, что Положением предусматриваются «безосновательные ограничения для государственных или коммунальных предприятий, а также объединений предприятий, которые будут претендовать на осуществление деятельности Администратора».

ИнАУ просит НКРСИ внести необходимые изменения в проект Положения, которые обеспечат прозрачную и объективную процедуру определения Администратора персональных и перенесенных номеров.

Как сообщал УНИАН, НКРСИ приняла проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров» (№ 619 от 29.11.2012 г.). Комиссия планирует до 15 февраля 2013 года проработать все замечания и предложения, после чего в НКРСИ планируется провести рабочую встречу с участниками рынка для ознакомления с доработанным проектом Положения, а в срок до 1 марта т.г. НКРСИ планирует одобрить проект решения и направить его на согласование в заинтересованные госорганы.

В частности, согласно проекту Положения, услуга по переносу абонентских номеров должна осуществляться бесплатно, и должна быть обеспечена в течение 24 часов в сетях мобильной связи и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий.

НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.