Запорожский аэропорт стал коммунальным предприятием

Запорожский горсовет создал коммунальное предприятие «Международный аэропорт Запорожья».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня, 30 января, на очередной сессии (30-й 6-го созыва) Запорожского горсовета.

В соответствие с данным решением, КП «Международный аэропорт Запорожья» передается все имущество целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Международный аэропорт Запорожья»: от взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и здания аэровокзала до базы отдыха и магазина в г. Запорожье.

По данным руководства аэропорта, завтра, 31 января, планируется подписание всех необходимых для смены статуса с госпредприятия на коммунальное предприятие актов.

Также сегодня на сессии Запорожского горсовета утверждена городская целевая программа «Обеспечения надлежащей и бесперебойной работы коммунального предприятия «Международный аэропорт Запорожья», на финансирование которой из городского бюджета Запорожья выделяется 3,4 млн грн.

В соответствии с условиями программы, выделенные средства пойдут на погашение существующей задолженности по выплате заработной платы работникам аэропорта (2,5 млн грн), проведение мероприятий для подготовки и прохождения очередной сертификационной проверки аэропорта (240 тыс. грн) и формирование уставного фонда коммунального предприятия (634 тыс. грн).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт Запорожье» имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

ГП "Международный аэропорт Запорожье" в 2012 году увеличило пассажироперевозки на 0,5% (было отправлено 27 946 пассажиров) и грузоперевозки на 20% (обработано 731 т грузов) по сравнению с 2011 годом.