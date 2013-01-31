Гендиректором «Укрзализныци» назначен Болоболин — распоряжение КМУ

10:57, 31 января 2013
Транспорт/Связь
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Генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначен Сергей Болоболин.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров № 32 от 28 января размещено на сайте правительства.

Ранее С.Болоболин занимал должность первого заместителя гендиректора «Укрзализныци».

С.Болоболин родился в 1961 г. в Саратовской области. В 1985 г. окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность начал на станции Ясиноватая, где через два года после окончания института (1987) стал главным инженером.

С 1991 г. по 2000 г. работал начальником ст. Ясиноватая. В 2001-2006 гг. - заместитель начальника Донецкой железной дороги (ДЖД) по перевозкам. С 2006 г. по 2008 г. - начальник Одесской железной дороги, в 2008-2011 гг. - первый замначальника ДЖД, с апреля 2011 г. - первый заместитель гендиректора «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года Кабмин освободил от должности гендиректора «Укрзализныци» Владимира Козака, который был назначен министром инфраструктуры Украины.

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