Движение поездов в условиях снежных заносов обеспечивали 4 тыс. железнодорожников

Железные дороги за прошедшие сутки привлекли к обеспечению беспрепятственного движения поездов в условиях снежных заносов 4179 железнодорожников и 49 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), 30 января наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Донецк (20 см), Дебальцево (20 см), Луганск (20 см) Донецкой железной дороги (ДЖД), Днепропетровск (10 см), Кривой Рог (12 см) Приднепровской железной дороги (ПЖД) и Киев (10 см), Коростень ( 10 см) Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

На территории этих железных дорог сейчас сосредоточено больше технических и человеческих ресурсов. В частности, в Донецке, Луганске и Дебальцево толщина снежного покрова, выпавшего за сутки, составила 20 см работники Донецкой железной дороги (ДЖД) задействовали для уборки снега 1406 работников и 35 единиц специальной техники.

Справка УНИАН. Для бесперебойной работы в зимний период 2012-2013 годов в структурных подразделениях путевого хозяйства подготовлено 127 единиц снегоочистительной техники (СДП, СДПМ), 105 единиц снегоуборочной техники (СМ-2), из которых Донецкая железная дорога - 17одиниць снегоочистительной и 25 единиц снегоуборочной техники; Львовская железная соответственно 22 и 13 ед.; Одесская железная дорога - 21 и 7; Приднепровская железная дорога - 17 и 22; ЮЗЖД - 35 и 22; Южная железные дороги - 15 ед. снегоочистительной и 16 - снегоуборочной техники.