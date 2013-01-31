В Украине из-за снегопадов и метелей закрыты три аэропорта

В Украине 31 января наблюдаются сложные погодные условия - сильный снегопад и метели, порывистый ветер, гололед. При этом в некоторых областях - при температуре чуть выше нуля, что провоцирует налипание мокрого снега. Работа всех видов транспорта затруднена - видимость плохая, дороги засыпаны снегом и даже после расчистки снеговой покров быстро восстанавливается.

В то же время, в профильных ведомствах утверждают, что движение транспорта по автодорогам государственного и местного значения обеспечено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на утро 31 января объекты транспортного комплекса и почтовой связи, несмотря на непогоду, функционируют без значительных нарушений.

Для обеспечения проезда по автодорогам общего пользования привлечено 1896 единиц техники и 2960 дорожных работников. Дорожными организациями проводятся расчистка проездной части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. Работники «Укравтодора» работают в круглосуточном режиме.

По состоянию на 6.00 закрыты аэропорты в Ривном, Полтаве и Сумах в связи с покрытием взлетно-посадочной полосы и перрона снегом и льдом. Другие аэропорты работают в штатном режиме.

Вчера из-за расчистки взлетно-посадочной полосы и перрона от снега был закрыт аэропорт Ужгорода.