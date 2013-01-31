В Киеве на Шулявке могут построить трехъярусную транспортную развязку

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта и связи направила на экспертизу проект реконструкции транспортной развязки возле метро "Шулявская" на пересечении проспекта Победы и улиц В.Гетьмана и А.Довженко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после сегодняшнего заседания сообщил председатель транспортной комиссии Киевсовета Дмитрий Олийнык.

"Комиссия проект рассмотрела. Он нам показался очень инновационным и в отношении экономии финансовых ресурсов, и в отношении пропускной способности этого транспортного узла", - сообщил Д.Олийнык.

Он отметил, что комиссия рекомендовала институту Генплана, управлению градостроения, управлению транспорта КГГА и другим профессиональным организациям провести экспертизы этого проекта.

Как отметил автор проекта реконструкции развязки на Шулявке архитектор Виктор Петрук, строительство трехъярусной развязки с реверсивным распределительным кольцом позволит увеличить пропускную способность участка до 19-22 тыс. автомобилей в час, в то время как сейчас развязка пропускает до 8 тыс. машин. Кроме того, по мнению автора проекта, такая развязка уменьшит аварийность на дорогах. Данный проект будет стоить около 150 млн. грн., что значительно дешевле предложенного ранее проекта Института Киевдормостпроект (около 370 млн грн – УНИАН), которым предусматривается демонтаж части цеха завода "Большевик".

Присутствующей на заседании комиссии главный архитектор Киева Сергей Целовальник констатировал, что проект трехъярусной развязки интересен, но нуждается в дополнительном изучении.

Напомним, как сообщал ранее заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, горадминистрация планирует внести на рассмотрение Киевсовета вопрос финансирования реконструкции этой развязки в текущем году.