"АэроСвит" готовит программу полетов на летний период

Авиакомпания "АэроСвит" в соответствии с программой реструктуризации деятельности компании готовит расписание дальнемагистральных полетов на летний период навигации 2013 г. и поэтапно начинает продажу перевозок на трансконтинентальные рейсы, сообщает пресс-служба "АэроСвита".

В сообщении отмечается, что компания уже открыла продажу авиабилетов на рейсы Киев – Нью-Йорк – Киев на период с начала апреля текущего года. При этом в апреле-мае планируется выполнение четырех парных рейсов в неделю с последующим увеличением частотности до ежедневной в пик летнего сезона.

Дистрибуция перевозок Киев – Пекин – Киев и Киев – Бангкок – Киев будет открыта сразу после утверждения графика полетов по этим маршрутам.

До начала летнего сезона "АэроСвит" будет выполнять отдельные рейсы в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок с учетом загрузки и необходимости вывоза пассажиров.

Одновременно на февраль-март текущего года намечена подготовка дальнемагистрального флота компании к интенсивной эксплуатации в летний период, включая обновление интерьера, переконфигурацию салона ряда воздушных судов, завершение плановых работ по техобслуживанию парка Boeing 767.

Как отмечает пресс-служба, согласно программе реструктуризации "АэроСвит" сосредоточит свою деятельность на обслуживании действующей дальнемагистральной сети полетов с ее последующим расширением, а также на перевозке пассажиров среднемагистральными и внутренними рейсами авиакомпаний-партнеров.

В этой связи с февраля 2013 г. компания приостанавливает собственное оперирование на среднемагистральных и региональных воздушных линиях.

"АэроСвит" также приводит в соответствие с программой полетов свой самолетный парк. В частности, компания уже вернула лизингодателю один Boeing 767, являвшийся воздушным судном наиболее раннего года выпуска в дальнемагистральном парке перевозчика и наиболее дорогостоящим по условиям лизинга.

На сегодняшний день в составе дальнемагистрального флота "АэроСвита" остаются семь Boeing 767. Среднемагистральные самолеты Boeing 737 компания также поэтапно возвращает лизингодателям.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.