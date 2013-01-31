«Белавиа» пополнит свой парк самолетами Boeing и Embraer

Минск. Крупнейший авиаперевозчик Беларуси авиакомпания «Белавиа» планирует в ближайшие два года пополнить свой воздушный парк самолетами Boeing и Embraer.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

«Пока их количество не определено, в настоящее время мы занимаемся этим вопросом. Планы будут озвучены после выхода на подписание контрактов с производителями и лизинговыми компаниями», - отметил И. Чергинец.

Он отметил, что авиакомпания в частности, рассматривает возможность закупки Boeing 737-800.

«Это самолет нового поколения, сегодня у нас во флоте таких нет», - сказал И. Чергинец.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа», созданная в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком в Беларуси.

Осуществляет регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Гродно по 42 направлениям в 24 страны Европы и Азии.

С 1997 года - действительный член Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 года входит в Ассоциацию европейских региональных авиакомпаний (ERAA).

В 2012 году на самолетах авиакомпании летали около 1,3 млн пассажиров, что почти на 24% больше по сравнению с 2011 годом. За этот же период воздушные суда «Белавиа» перевезли около 1,7 тыс. тонн груза и почты (на 7% больше, чем в 2011 году).

На сегодняшний день парк воздушных судов «Белавиа» состоит из 20 самолетов, в том числе осенью минувшего года поступило два новых судна Embraer 175 бразильского производства с завода-изготовителя.