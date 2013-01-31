Метрополитен Киева: из-за недофинансирования может быть прекращено движение на некоторых участках

Недофинансирование потребностей КП “Киевский метрополитен” может вынудить предприятие прибегнуть к уменьшению скорости движения поездов на тех участках, где колеи отслужили свой срок, а дальнейшая их эксплуатация в таком состоянии может привести к прекращению движения поездов на них.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен” относительно результатов заседания технико-экономического совета, на котором рассматривался вопрос обеспечения безопасной перевозки пассажиров “в кризисной финансово-экономической ситуации, сложившейся на предприятии по ряду причин”.

Среди них, как отмечается в сообщении, недофинансирование потребностей Киевского метрополитена и невозмещение расходов на перевозку льготников из государственного и местного бюджетов, а также несоответствие действующего тарифа на проезд в метрополитене себестоимости перевозок.

Эти обстоятельства, как заявляют на предприятии, привели к системному ухудшению финансового состояния Киевского метрополитена. По итогам хозяйственной деятельности предприятия в 2012 году убытки составили 345 млн. грн.

“В таких условиях возникла острая необходимость решения проблемы эксплуатации изношенных колей, поскольку она напрямую связана с безопасностью перевозки пассажиров. Замены в настоящее время требуют 8,5 км рельсов, 3 тыс. 500 деревянных шпал и 396 переводных и мостовых брусьев, которые износились в процессе ежедневного движения поездов. Однако запасы материалов для ремонта колей на предприятии исчерпаны, а возможность их приобретения – отсутствует”, - отмечается в сообщении.

Участники дискуссии рассмотрели пути обеспечения безопасности движения поездов с учетом нынешнего состояния дорожного хозяйства и обсудили возможность уменьшения скорости движения поездов на тех участках, где колеи отслужили свое. Это позволит уменьшить динамические нагрузки на рельсы и пропускать по ним поезда.

Соответствующие подразделения Киевского метрополитена начали нарабатывать документацию для введения изменений в график движения поездов с последующим систематическим контролем состояния колей.

“В нынешних обстоятельствах такое решение коммунального предприятия «Киевский метрополитен» видится единственно возможным и правильным. Поскольку, несмотря на финансовые проблемы, предприятие обязано обеспечить безопасность движения поездов и обслуживать большой пассажиропоток. Однако следует отметить, что уменьшение скорости движения поездов – это временная мера, и она не является панацеей от изношенности колей, а лишь позволит на некоторое время отсрочить их замену. Если нужды Киевского метрополитена и в дальнейшем не будут финансироваться должным образом, это приведет к дальнейшему снижению скорости движения поездов, а еще со временем – к закрытию участков, где состояние колей будет непригодным к эксплуатации”, - заявляют в КП “Киевский метрополитен”.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления ценовой политики КГГА, убытки столичного метрополитена за 2012 год ожидаются в объеме 350 млн грн.

Ожидаемая себестоимость перевозки одного пассажира за 2012 год составляет 2,30 грн, в то время как доход от перевозки одного платного пассажира с учетом действующих проездных билетов составляет 1,88 грн.

По предоставленной метрополитеном информации, экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров метрополитеном на 2013 год составляет 3,03 грн.

10 декабря 2012 года председатель КГГА Александр Попов заявлял, что на сегодняшний день объективно назрел вопрос повышения стоимости проезда в столичном метро. Он сказал, что в феврале даст ответ на вопрос по поводу увеличения платы за проезд. «Будем заслушивать и утверждать финансовый план метрополитена. На сегодняшний день повышение стоимости проезда объективно назрело. Но сможем ли мы продержаться еще год – скажу, когда увижу цифры», - отметил А.Попов.

9 января заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко заверил, что стоимость проезда в Киевском метрополитене не будет повышаться.

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