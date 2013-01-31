Украинская железнодорожная скоростная компания обнаружила основную проблему поездов Hyundai

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) заявляет об обнаружении основной проблемы поездов производства Hyundai Rotem.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор УЖСК Леонид Лобойко.

«Мы практически нашли то, что болело у этого поезда. На сегодня ситуация стабилизировалась», - сказал он.

По его словам, среди неисправностей, которые приводили к задержке и остановкам электропоездов производства Hyundai, в частности, системы тормозов, кондиционирования, компрессоры, а также системы переключения тока.

Л.Лобойко сообщил, что корейские специалисты провели модернизацию этих поездов. Кроме того, сегодня в одном из поездов в тестовом режиме испытываются батареи украинского производителя.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями.

25 декабря 2012 г. Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Вскоре после этого Мининфраструктуры сообщило, что, по информации компании Hyundai Corporation, все недостатки, мешающие нормальной эксплуатации поездов на территории Украины, полностью выявлены и изучены, а также разработан и реализуется комплекс мер по их успешной ликвидации. Hyundai Corporation выразила уверенность, что вместе с «Укрзализныцей» все существующие проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.