Набсовет «АэроСвита» предложил профсоюзам принять участие в разработке плана санации компании

Наблюдательный совет Частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит» предложил профсоюзным организациям непосредственно принять участие в разработке стратегического плана вывода авиакомпании из кризиса (плана санации).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «АэроСвита», такое решение НС компании принял на своем заседании 29 января 2013 г., в котором приняли участие представители Фонда государственного имущества, Министерства инфраструктуры, Государственной авиационной службы, ряда профсоюзных организаций авиакомпании.

Набсовет также поручил руководству авиакомпании "провести очередные переговоры с профсоюзными организациями и предоставить информацию на их запросы в полном соответствии с требованиями законодательства Украины".

Как сообщили в пресс-службе, члены Набсовета выразили понимание позиции профсоюзных организаций авиакомпании, обеспокоенных сокращением персонала "АэроСвита". В то же время, было отмечено, что сокращение штата является составной частью реорганизации, предусматривающей изменения в структуре и значительное уменьшение расходов с целью предотвращения остановки и полной ликвидации компании. Кроме того, как отметили в компании, администрация «АэроСвита» еще с октября прошлого года проводила встречи и консультации с представителями всех профсоюзов, в ходе которых информировала о планах по сокращению сотрудников, однако не получила аргументированных возражений со стороны профсоюзных организаций.

Напомним, авиакомпания «АэроСвит» ранее заявила, что в рамках программы реструктуризации компании, о которой было заявлено в конце 2012 года, проведет частичное сокращение штата сотрудников. Программа реструктуризации предусматривает значительное сокращение операционных затрат "АэроСвита" и его постепенный выход из зоны убыточности. «Часть операций будет передана на аутсорсинг, будет пересмотрена маршрутная сеть, вследствие чего изменится структура авиакомпании. Кроме этого, произойдет ее реорганизация и сокращение штата», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

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