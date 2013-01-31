УЖСК перевезла скоростными электропоездами 1,2 млн пассажиров

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) за время эксплуатации скоростных межрегиональных поездов производства Hyundai Rotem и Skoda перевезла 1,2 млн пассажиров, сообщил журналистам в четверг, 31 января, директор УЖСК Леонид Лобойко.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Л.Лобойко, средняя населенность поездов за время эксплуатации составила 52-53%, при этом максимальная населенность до 90% отмечается на поезде Киев-Харьков.

В то же время населенность ночного поезда Киев-Донецк составляет около 30%.

Л.Лобойко отметил, что наиболее рентабельными являются поезда Киев-Харьков и Киев-Днепропетровск.

По его словам, сейчас изучается вопрос изменения маршрута скоростного поезда Киев-Львов через Тернополь.

Также Л.Лобойко сообщил, что средняя заселенность скоростного электропоезда категории Интерсити производства Skoda составляет до 50%. В настоящее время изучается вопрос запуска этих поездов в направлении Крыма из Харькова, Днепропетровска и Донецка. При этом он отметил, что с начала эксплуатации поездов Skoda было отменено курсирование этих поездов в Мариуполь и Луганск из-за слабого спроса на них.

Л.Лобойко также сообщил, что УЖСК имеет технические возможности для увеличения количества скоростных поездов, в том числе производства Крюковского завода.

«Мы рассчитываем на 25 поездов и мы готовы принять любые поезда, в том числе Крюковские», - сказал Л.Лобойко.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.