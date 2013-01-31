ГПУ за правонарушения в сфере автодорожного комплекса насчитала почти 114 млн грн убытков

Генеральная прокуратура Украины насчитала убытков в результате выявленных правонарушения в сфере автодорожного комплекса почти на 114 млн грн.

Как информирует пресс-служба Генпрокуратуры, об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Виктор Пшонка на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном надзору за соблюдением законодательства при осуществлении Государственным агентством автомобильных дорог Украины, его территориальными подразделами государственных закупок, товаров, работ и услуг, в том числе за бюджетные средства.

Как отметил В.Пшонка, из-за состояния дорог, большинство из которых не отвечает современным требованиям, в государстве не уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине владельцев улично-дорожной сети. Генпрокурор выразил обеспокоенность относительно состояния законности при проведении государственных закупок в сфере автодорожного комплекса.

По его словам, только на протяжении последних двух лет общая сумма средств, выделенных Государственному агентству автомобильных дорог, составила почти 38 млрд грн. За указанный период осуществлено закупок на сумму 11 млрд грн. По его данным, вне процедур закупок были заключены договоры на сумму более 4 млрд. грн.

Он сообщил, что обнаружены злоупотребления со стороны служебных лиц предприятий и органов исполнительной власти при расходовании бюджетных средств. «Реагируя на такие факты, в прошлом году прокурорами возбуждено 25 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечены 76 служебных лиц, из которых 22 – из органов контроля», - сказал В.Пшонка.

Он проинформировал, что по результатам плановой проверки, которая была организована и проведена Генпрокуратурой, в Единый реестр досудебных расследований внесены 105 уголовных правонарушений.

«Сумма убытков, нанесенных этими правонарушениями, составляет почти 114 миллионов гривен», - отметил он.

По словам В.Пшонки, результаты проведенной работы центральным аппаратом ГПУ показали существенные проблемы в деятельности Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог при реализации государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

В частности, территориальными подразделами Государственного агентства автомобильных дорог закупки товарно-материальных ценностей и работ осуществлялись без проведения конкурсных торгов. Чтобы избежать тендерных процедур, Службами автомобильных дорог в регионах безосновательно принимались решения об искусственном разделении предмета закупки, стоимость которых превышает 100 тыс. грн.

Кроме этого, Генеральный прокурор отметил, что получили распространение случаи предоставления незаконных преимуществ во время осуществления государственных закупок: нарушались требования закона о применении процедуры закупки у одного участника, к участию в закупке допускались субъекты ведения хозяйства, тендерные предложения которых не отвечали условиям конкурсных торгов.

«Такие нарушения обнаружены более чем в двадцати регионах государства, а сумма этих закупок составила почти 170 миллионов гривен», - уточнил В.Пшонка.

Как информируется, в работе коллегии приняли участие руководители Министерства инфраструктуры Украины, Государственного агентства автомобильных дорог, Государственной финансовой инспекции, Государственной казначейской службы, ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».