Кабмин утвердил условия транспортировки и охраны ценных грузов

Кабинет министров утвердил Условия охраны опасных и ценных грузов при их перевозке автомобильным транспортом и перечень таких грузов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства внутренних дел, соответствующее постановление правительство приняло 30 января.

Проект настоящего нормативно-правового акта был разработан МВД с целью реализации положений закона Украины «Об охранной деятельности». Действие правительственного постановления распространяется на субъектов охранной деятельности, которые на основании лицензий МВД осуществляют по договорам охрану опасных и ценных грузов.

Следует отметить, что правительственное постановление регулирует вопрос охраны опасных и ценных грузов при их перевозке исключительно автомобильным транспортом. В других отраслях транспорта указанный вопрос уже урегулирован действующим законодательством.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что охрана опасных и ценных грузов при перевозке обеспечивается субъектами охранной деятельности, которые имеют в своем распоряжении, кроме лицензии на осуществление охранной деятельности, должным образом оборудованные транспортные средства, пункты централизованного наблюдения, а также квалифицирован персонал.