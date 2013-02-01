Украина принимает меры для получения в кратчайший срок квот для автоперевозчиков от Сирии и Ирана

Сирия и Исламская Республика Иран еще не предоставили квоты разрешений для осуществления международных перевозок грузов автомобильным транспортом на 2013 год, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что министерство совместно с Министерством иностранных дел Украины и Посольством Украины в Сирии принимают меры по получению разрешений от Сирии для осуществления перевозок автомобильным транспортом.

Также Мининфраструктуры проводит соответствующую работу совместно с Посольством Украины в Исламской Республике Иран и с Посольством Исламской Республики Иран в Украине относительно получения иранских разрешений в кратчайшие сроки.

Мининфраструктуры обращается к автоперевозчикам с просьбой планировать поездки, учитывая отсутствие разрешений.

Читайте также:

Дальнобойщиков "заворачивают" на черный рынок