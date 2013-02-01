Ильичевский порт принял новый автопаром Lazio

Ильичевский порт принял автопором «Lazio» международной компании Stena SeaLine, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в первый рейс с судна было выгружено 11 трейлеров и загружено 10 автомашин TIR и один трейлер.

Планируется, что судно будет совершать рейсы на линии Ильичевск - Дериндже (Турция) дважды в неделю.

«Сотрудничество порта с компанией Stena SeaLine началось в 2011 году. За это время загрузки автопаромной линии показали стабильную позитивную динамику », - отметил начальник порта Александр Григорашенко.

Автопором «Lazio» построен в 1994 году. Длина судна составляет 160 м, скорость - 17 узлов. Судно рассчитано на перевозку 120 автомашин TIR.

На сегодняшний день в Ильичевском порту работают пять паромных линий: Ильичевск - Дериндже (Турция), Ильичевск - Хайдарпаша (Турция), Ильичевск - Батуми (Грузия), Ильичевск - Поти (Грузия), Ильичевск - Варна (Болгария). Линии обслуживают пять железнодорожных («Герои Одессы», «Герои Севастополя», «Герои Шипки», «Герои Плевны», «Грейфсвальд») и два автопорома («Sea partner» и «Lazio»).

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) – универсальный международный порт, один из крупнейших в Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 30 млн тонн, пропускная способность по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU.

С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

В 2012 году порт увеличил перевалку грузов на 7,3% по сравнению с 2011 годом - до 14,514 млн тонн, обработал почти 122 тыс. средств транспортировки, что на 13,7 тыс. больше, чем в 2011 году.