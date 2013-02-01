В Киеве эскалаторы на станции метро «Выставочный центр» будут работать в автоматическом режиме

В Киеве эскалаторы на станции метро «Выставочный центр» решено ввести в постоянную эксплуатацию в режиме автоматического пуска. Никаких неисправностей во время тестирования оборудования не выявлено, оно работало стабильно и надежно, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Полгода специалисты наблюдали за работой системы, и пришли к выводу, что такой режим позволяет уменьшить среднемесячный объем потребленной эскалаторами электроэнергии на 28%, а среднемесячный пробег – на 27%.

Система срабатывает и приводит в движение лестницу лишь тогда, когда на ступенях находятся пассажиры. Для этого перед эскалатором установлен специальный световой датчик, который подает сигнал, и автоматический механизм запускается. Сначала железные ступени начинают двигаться медленно, и постепенно набирают скорость. После схода пассажира эскалатор замедляет движение и впоследствии останавливается, если на лестницу больше никто не стал.

На балюстрадах эскалатора размещены световые указатели: стрелка зеленого цвета показывает, на какие лестницы можно заходить, красный квадрат сигнализирует о том, что механизм работает в противоположном направлении от движения пассажира. Если нарушить это требование, работа эскалатора автоматически блокируется и нуждается в перезапуске системы.