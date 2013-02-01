Украинско-российский «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту спутник и упал в Тихий океан

Украинско-российская ракета «Зенит-3SL» не смогла вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упала в Тихий океан.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Sea Launch AG».

«Примерно через 40 секунд после старта ракеты с космическим аппаратом Intelsat 27 связь с ней была потеряна, что указывает о провале миссии», - говорится в сообщении.

Компания «Sea Launch» создаст комиссию для определения причин инцидента.

По данным Роскосмоса, старт ракеты был осуществлен сегодня в 08.56 по киевскому времени со стартовой платформы «Одиссей» в Тихом океане.

Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL». Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южмашзавод» (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых космический аппарат соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания «Boeing Commercial Space Company» (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.