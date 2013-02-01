Аэропорт «Киев» планирует в октябре открыть новый бизнес-терминал

Международный аэропорт «Киев» в октябре 2013 года планирует открыть новый терминал для обслуживания бизнес-авиации (частных самолетов), строительство которого сейчас находится на начальной стадии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Средства в проект инвестирует компания «Мастер-Авиа», которая также выступает застройщиком, и будет заниматься эксплуатацией и обслуживанием бизнес-терминала. «Сумма инвестиций в строительство составляет около 50 млн грн. В эту сумму входит также благоустройство, инженерные сети и необходимое оборудование», - отметили в аэропорту.

Новый терминал станет элементом системы FBO (FBO - Fixed-base operator), которая предусматривает комплекс сооружений и услуг для бизнес-авиации.

Предусматривается, что 2-этажный бизнес-терминал общей площадью 2904 кв. м, с отдельным перроном и ангарным комплексом для обслуживания самолетов, расположится в 300 метрах от нового международного терминала А.

На первом этаже бизнес-терминала будут обслуживать пассажиров международных и внутренних рейсов. Проектом предусмотрены магазины, кафе, комнаты ожидания, общий зал ожидания площадью 500 кв. м, помещение для курения. На втором этаже разместятся офисы и комнаты для экипажей, конференц-зал, переговорные, несколько номеров гостиничного типа. В терминале будут созданы условия для пребывания лиц с ограниченными физическими возможностями. Новый проект также предусматривает брифинг-зал.

В компании отметили, что на данный момент завершается строительство нулевого цикла терминала, через месяц строители начнут возводить каркас из железобетона.

По данным пресс-службы, новый терминал начнет работать в октябре 2013 года. Он сможет обслуживать одновременно по 50 пассажиров на прилет и на вылет, то есть 100 пассажиров в час.

«В проекте нового терминала предусмотрены переговорные комнаты в «чистой зоне». Если, например, человек прилетел на встречу, не имея украинской визы, в этой зоне можно провести переговоры и после этого улететь обратно. То есть, пассажир не пересекает таможенную зону, не проходит пограничный и контроль безопасности. Переговорные комнаты рассчитаны на группы до десяти человек», - сказал генеральный директор компании «Мастер-Авиа» Алексей Яковец.

Как отметили в пресс-службе, первыми клиентами терминала станут перевозчики, работающие с бизнес-самолетами - «Аэрочартер», «Аэростар», «Центр деловой авиации», а также резиденты и нерезиденты Украины.

По данным аэропорта, за год в Киеве и области осуществляется примерно 12 тысяч полетов бизнес-авиации, половину из которых выполняет аэропорт «Киев».

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

Аэропорт «Киев» в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году.