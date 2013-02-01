УЖСК внедрит систему, которая позволит избежать использования маневровых тепловозов в депо

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) планирует в ближайшее время внедрить систему обслуживания скоростных электропоездов производства Hyundai Rotem, которая позволит избежать использования маневровых тепловозов на территории депо.

Об этом УНИАН сообщил директор УЖСК Леонид Лобойко.

«Через несколько дней мы внедрим такую систему, сегодня поезда будут заезжать в моечный комплекс без тепловозов», - сказал он.

По словам Л.Лобойко, в настоящее время на Технической пассажирской станции (ТПС) «Дарница», где проводится обслуживание скоростных электропоездов, используется технология, которая позволяет организовать подход к поезду с трех уровней.

При этом он отметил, что стоимость ТПС «Дарница» и используемого в ней оборудования можно оценить в 1 млрд грн.

«На станции задействована принципиально новая для железнодорожного транспорта Украины технология обслуживания и ремонта электропоездов, которая позволяет сократить время на техническое обслуживание электропоездов, экономить энергоресурсы, улучшить условия работы персонала и охраны труда», - сказал Л. Лобойко.

В настоящее время на ТПС «Дарница» проводят работы по обустройству диагностического оборудования с автоматической системой контроля измерений геометрических параметров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодняшний день в эксплуатации предприятия находится 12 межрегиональных двохсистемних скоростных электропоездов - 10 электропоездов производства компании Hyundai Rotem и 2 электропоезда производства компании Škoda Vagonka.

Техническая пассажирская станция (ТПС) «Дарница» занимает территорию 9,8 га, на которой расположены 16 железнодорожных путей, вагономоечный комплекс с замкнутой системой водооборота, ремонтно-экипировочный цех длиной - 240м и шириной - 48 м, а также другие объекты, с помощью которых сокращается необходимое время на выполнение процессов подготовки электропоездов в рейс.