В субботу на западе и севере Украины - мокрый снег и дождь

В субботу, 2 февраля, в западных областях Украины, днем также в Винницкой и большинстве северных областей ожидается мокрый снег и дождь.

Днем на Закарпатье сильные дожди, в горах очень сильные осадки, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь ночью в Крыму, Приазовье и восточных областях небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем и в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях до 6° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму до 10°.

В Киеве и области в субботу ночью - без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.