Фирташ купил у Хорошковского акции телеканала «Интер»

Владелец Group DF Дмитрий Фирташ реализовал опцион на покупку U.A. Inter Media Group Валерия Хорошковского.

Об этом Forbes сообщили два независимых друг от друга источника, близких к руководству U.A. Inter Media Group. Условия сделки, в том числе и размер приобретенного пакета, не уточняются.

U.A. Inter Media Group владеет контрольным пакетом акций телеканала «Интер», ей принадлежит еще 8 телеканалов, включая К1, К2, и «Мегаспорт».

27 января 2009 года В.Хорошковский сообщил в интервью «Украинской правде», что Д.Фирташ владеет опционом на покупку акций U.A. Inter Media Group Limited. Через полтора года, в июне 2010 года, В.Хорошковский официально заявил, что готов продать телеканал «Интер», но тогда этого не произошло.

О том, что у Д.Фирташа c 1 января 2010 года был опцион на покупку 50% акций «Интера», по данным сайта WikiLeaks, бизнесмен лично сообщал послу США.

По словам Ярослава Порохняка, главы правления ПАО «Телеканал Интер», по состоянию на 11 декабря 2012 года структура акционеров телеканала выглядела так: 61% акций владела компания «Украинский медиа проект», «дочка» U.A. Inter Media Group Limited, 100% которой принадлежало В.Хорошковскому. 29% акций «Интера» принадлежало российскому «Первому каналу», еще 10% – Светлане Плужниковой, вдове основателя телеканала Игоря Плужникова.

Показательно, что информация о собственниках канала была обнародована за неделю до того, как В.Хорошковский написал заявление об отставке с должности первого вице-премьер-министра. «Переговоры между Фирташем и Хорошковским продолжались все время. Наберитесь терпения и дождитесь официального сообщения», – комментирует информацию о покупке канала нардеп от Партии регионов Инна Богословская, близко знакомая с В.Хорошковским.

Д.Фирташ и В.Хорошковский пока информацию не комментируют.

Медиагруппа U.A. Inter Media Group Limited основана в 2005 году. Группа владеет 61% акций «Украинской независимой ТВ-корпорации» (телеканал «Интер»), 90% «Кино-ТВ» (телеканал «Энтер Фильм»), 90% «Музыка-ТВ» ( «Энтер Музыка»), телеканалами «К1», «К2», «Мега», телеканалами «НТН», «MTV Украина», и другими медиаактивами.