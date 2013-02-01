«Интер» подтверждает, что его купила GDF MEDIA Фирташа

Телеканал «Интер» подтверждает, что его купила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу, сообщает пресс-служба канала.

В сообщении отмечается, что сегодня компания K.H. MEDIA LIMITED, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании INTER MEDIA GROUP LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов США. Покупателем Группы выступила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.

«Таким образом, контроль над телеканалами Интер, НТН, К 1, Мега, Энтер-фильм, К2, Пиксель и MTV перейдет к GDF MEDIA LIMITED после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении.

«Интер» цитирует комментарий В.Хорошковского, который поблагодарил сотрудников Группы Интер за плодотворный многолетний труд, результатом которого стали лидерские позиции Группы на рынке украинского телевидения.

По итогам 2012 года телеканал Интер завоевал первое место по основным аудиториям 18+ (вся Украина) и 18-54 (50+).

"В сложившихся условиях я не имею возможности обеспечивать развитие Группы, и именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией относительно продажи", - отметил В.Хорошковский.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что владелец Group DF Дмитрий Фирташ реализовал опцион на покупку U.A. Inter Media Group Валерия Хорошковского.

U.A. Inter Media Group владеет контрольным пакетом акций телеканала «Интер», ей принадлежит еще 8 телеканалов, включая К1, К2, и «Мегаспорт».