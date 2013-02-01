КГГА обещает стабилизировать работу метро после принятия бюджета

Ситуация, которая сложилась в Киевском метрополитене, будет стабилизирована после принятия бюджета столицы, заявляет заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по его словам, в горгосадминистрации был пересмотрен проект Программы социально-экономического и культурного развития города Киева на 2013 год, и изыскана необходимая сумма средств для замены рельсов, деревянных шпал и мостовых брусьев, а также для частичного ремонта эскалаторного хозяйства КП «Киевский метрополитен».

«Сразу после принятия бюджета столицы эти средства будут срочно направлены на выполнение необходимых мероприятий, которые позволят гарантировать бесперебойную работу метрополитена и безопасность его пассажиров. На этом мы не будем останавливаться, и продолжим работать ради выведения предприятия из кризисного состояния. В то же время, напомню, что в планы городской власти не входит повышение стоимости проезда в Киевском метрополитене», – подчеркнул А.Голубченко.

Он также напомнил, что на 2013-2014 года запланирована серьезная модернизация подвижного состава киевского метрополитена за счет средств целевых зеленых инвестиций (средства Киотского протокола). Так, город должен получить 95 современных вагонов, которые в дальнейшем планируется эксплуатировать на Святошинско-Броварской линии.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Киевском метрополитене заявили, что недофинансирование потребностей может вынудить предприятие прибегнуть к уменьшению скорости движения поездов на тех участках, где колеи отслужили свой срок, а последующая их эксплуатация в таком состоянии может привести к прекращению движения поездов на них.

Как отмечается в сообщении, недофинансирование потребностей и невозмещение расходов на перевозку льготников из государственного и местного бюджетов, а также несоответствие действующего тарифа на проезд себестоимости перевозок повлекли системное ухудшение финансового состояния метрополитена. По итогам хозяйственной деятельности предприятия в 2012 году убыток составил 345 млн грн.