Туск надеется, что ЕС все-таки даст Польше денег на дороги

Варшава. Глава правительства Польши Дональд Туск считает, что Еврокомиссия обязательно разблокирует выплаты на строительство дорог, выделяемых стране в рамках программ помощи Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

Д. Туск назвал минимальным риск того, что польская государственная администрация автомобильных дорог GDDKiA не получит остаток средств, зарезервированных для нее в текущем бюджете Евросоюза.

"Польша не потеряла и не потеряет этих средств", - заявил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что польские власти проинформировали Еврокомиссию о расследовании возможного ценового сговора при строительстве трех участков дорог, заметив, что ЕК считает Польшу надежным партнером.

Он также сказал, что не намерен лично вести разговоры на тему разблокировки платежей, объяснив это тем, что это в любом случае не поможет и необходимо выполнять действующие в Евросоюзе правила.

"У нас нет причины, чтобы впадать в панику. Мы не будем также никого просить делать исключение из правил", - сказал он.

Д. Туск также заявил, что не стоит связывать появление информации о замораживании выплат Польше с предстоящими на следующей неделе переговорами о новом бюджете Евросоюза на 2014-2020 годы.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе стало известно, что Еврокомиссия в конце прошлого года заморозила выплату Польше более 800 млн евро, зарезервированных для страны на проекты по строительству дорог, из-за выявленного ценового сговора ряда строительных компаний, которые выиграли тендеры на эти проекты в GDDKiA.

Представители ЕК также заявили, что пока польские власти не выяснят обстоятельства этого дела, Польша не получит оставшиеся 4 млрд евро, которые страна может использовать на строительство дорог до конца 2015 года.

Справка УНИАН. Польша является самым большим получателем средств программ помощи Евросоюза, львиная доля которых направляется на развитие инфраструктуры в стране, главным образом на строительство дорог.

Польша с момента присоединения к ЕС в мае 2004 года до конца прошлого года получила в рамках программ помощи "чистыми" - с учетом польских выплат в совместный бюджет - более 50 млрд евро.

Евросоюз выделяет средства при условии софинансирования проектов за счет государственного бюджета входящей в ЕС страны, предоставляя, как правило, от 25% до 75% стоимости проекта.