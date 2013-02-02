Хакеры похитили данные 250 тыс. пользователей Twitter

Киберпреступники атаковали вчера серверы микроблогов Twitter и похитили имена, пароли и адреса электронной почты около 250 тысяч пользователей соцсети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"Атака была работой отнюдь не любителей, и мы не думаем, что это был единичный случай", - написал в своем микроблоге директор по информационной безопасности Twitter Боб Лорд.

По его мнению, кибератака на сервис может быть связана с недавними взломами серверов некоторых американских технологических компаний и СМИ.

Руководство Twitter порекомендовало всем пользователям сервиса незамедлительно поменять свои пароли в качестве меры предосторожности.

Ранее вчера деловое издание Wall Street Journal заявило, что вслед за другими американскими СМИ подверглось атаке китайских хакеров. Накануне другая популярная американская газета New York Times сообщила, что в течение четырех месяцев подвергается хакерским нападениям из Китая, что могло быть вызвано публикацией статьи о "скрытых богатствах" родственников премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Власти Китая уже назвали обвинения New York Times безосновательными.

Руководство Twitter предположений об источнике кибератаки на сервера микроблогов не публикует.