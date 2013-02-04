Аэропорты Ивано-Франковска и Сум закрыты из-за сложных погодных условий

Аэропорты Ивано-Франковска и Сум не принимают и не отправляют рейсы из-за сложных погодных условий, аэропорт Полтавы принимает самолеты в ограниченном режиме.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, в частности, аэропорт Сум не принимает и не отправляет самолеты в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы и перрона.

Аэропорт Ивано-Франковска не принимает и не отправляет рейсы из-за снегопада.

Остальные аэропорты Украины работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года 98% пассажирских авиаперевозок обеспечили 8 основных аэропортов: Международный аэропорт «Борисполь», аэропорты «Днепропетровск», «Донецк», «Киев» (Жуляны), «Львов», «Одесса», «Симферополь» и «Харьков».

Справка УНИАН. Пассажиропоток украинских аэропортов по итогам 2012 года увеличился на 13,2% по сравнению с 2011 годом - до 14,1 млн пассажиров. В 2012 году коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 24 отечественных аэропорта и аэродрома.