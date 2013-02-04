Временно исполняющим обязанности директора аэропорта «Одесса» назначен Саушин

Временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» назначен директор по авиационной деятельности предприятия Анатолий Саушин.

Как сообщили УНИАН в КП «Международный аэропорт «Одесса», директор предприятия Михаил Крайтман находится на больничном.

По информации ряда СМИ, мэр Одессы Алексей Костусев своим распоряжением от 29 декабря 2012 года уволил директора коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» М.Крайтмана за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.

По информации СМИ, причиной увольнения М.Крайтмана стало то, что КП не перечислило в бюджет города необходимые платежи, в частности, налог на доходы физических лиц, плату за землю, налог на прибыль, не выполнило обязательства перед бюджетом и Пенсионным фондом Украины.

Как сообщал УНИАН, А.Костусев 4 января 2013 года подписал распоряжение о создании комиссии для проверки финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины.

Пассажиропоток международного аэропорта «Одесса» по итогам 2012 года увеличился пассажиропоток на 10,1% по сравнению с 2011 годом - до 907,6 тыс. пассажиров. В 2011 году пассажиропоток вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.