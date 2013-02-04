В Киеве ГАИ обнаружила 27 похищенных автомобилей

В Киеве при проверке гаражных кооперативов и станций технического обслуживания было обнаружено 27 похищенных автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Как отмечается в сообщении, проверки автостоянок, гаражных кооперативов и СТО сотрудники ГАИ проводили с целью раскрытия преступлений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами, выявления мест раскомплектации похищенного транспорта.

По словам начальника Управления ГАИ Киева Анатолия Куринного, во время отработки было проверено 416 гаражных автокооперативов, 181 станция технического обслуживания и 48 пунктов раскомплектования автотранспортных средств.

В течение двух недель операции в столице обнаружено 27 транспортных средств, которые были похищены, находились в розыске или находились на территории Украины с нарушением таможенного законодательства, проинформировали в ГАИ.

В частности, на территории одного из предприятий в Соломенском районе сотрудники ГАИ обнаружили похищенный автомобиль «КамАЗ». В Подольском районе, лишь на одной из автостоянок, обнаружен похищенный в Дарницком районе «Крайслер» и завезенный на территорию нашего государства с нарушением таможенных правил престижный «Мерседес Бенц», отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники Деснянской ГАИ в своем районе выявили две станции техобслуживания, которые предоставляли услуги по ремонту автомобилей без необходимой разрешительной документации. В этом же районе также обнаружены автомобили «Пежо» и «Мерседес Бенц», которые находились на территории Украины нелегально.

Также удалось обнаружить больше десятка автомобилей, которые разыскивала исполнительная служба. Среди них престижные «Порш Кайен», «Мицубиши Паджеро», «Мазда-6» и другие, добавили в ГАИ.