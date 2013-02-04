ДЖД в 2012 году сохранила пригородные пассажироперевозки на уровне более 47 млн человек

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году перевезла в пригородном сообщении 47,3 млн пассажиров, что на 1,05% меньше, чем по итогам 2011 года.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, убытки дороги от пригородных пассажирских перевозок в 2012 году выросли на 3% по сравнению с 2011 годом — до 509 млн грн.

90,4% пассажиров, перевезенных ДЖД в пригородном сообщении в 2012 году, составляли пассажиры льготных категорий, которых перевезено на 25,3 млн грн.

Компенсация, которую ДЖД в 2012 году получила за перевозку льготников, составила 13,7 млн грн, или 54,3% от необходимой суммы.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ДЖД сократила пригородные пассажирские перевозки на 2,25% по сравнению с 2010 годом — до 47,8 млн. пассажиров. Убытки ДЖД от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году выросли на 18% по сравнению с 2010 годом — до 494,5 млн. грн.

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.

В 2012 году ДЖД в дальнем сообщении перевезла 10,056 млн пассажиров — на 3,32% меньше, чем годом ранее. Убытки ДЖД от пассажирских перевозок дальнего следования в 2012 году составили 390,3 млн грн — на 3,8% больше, чем в 2011 году.

ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долл.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.