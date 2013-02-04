ПЖД перевезла скоростными электропоездами с начала их курсирования более 255 тыс. пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) перевезла скоростными межрегиональными электропоездами категории «Интерсити» производства Skoda и категории «Интерсити+» производства Hyundai Rotem с начала их курсирования (конец мая 2012 года) более 255 тыс. пассажиров.

Как сообщает ПЖД, в частности, на маршруте Донецк-Днепропетровск поезда Skoda перевезли 64,551 тыс. пассажиров, обратно — 67,236 тыс.

На маршруте Днепропетровск-Харьков эти поезда перевезли 17,436 тыс. пассажиров, обратно — 14,821 тыс. пассажиров.

Скоростные поезда «Интерсити+» производства Hyundai Rotem на маршруте Днепропетровск-Киев и Киев-Днепропетровск перевезли около 91,5 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, всего «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) за время эксплуатации скоростных межрегиональных поездов производства Hyundai Rotem и Skoda по состоянию на 31 января 2013 года перевезла 1,2 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.